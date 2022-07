Ausbau der A4 Die A4 soll in vier Teilabschnitten sechs- bzw. achtspurig ausgebaut werden. Sachsen hat dazu folgende Anträge beim Bund eingereicht:



* achtstreifiger Ausbau der A4 vom Autobahndreick Nossen (A14) bis zum Autobahndreieck Dresden-West (A17) mit einer Länge von 18,2 Kilometer und geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 233,9 Mio. Euro (Antrag September 2018)

* achtstreifiger Ausbau der A4 vom Autobahndreieck Dresden-West (A17) bis zum Autobahndreieck Dresden-Nord (A13) mit einer Länge von 14,2 Kilometer und geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 487,1 Mio. Euro (Antrag September 2018)

* sechstreifiger Ausbau der A4 vom Autobahndreieck Dresden-Nord (A13) bis zur Anschlussstelle Pulsnitz (S95) mit einer Länge von 15,3 Kilometer und geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 145,3 Mio. Euro (Antrag September 2018)

* sechsstreifiger Ausbau der A4 zwischen der Anschlussstelle (AS) Pulsnitz und der AS Bautzen-Ost mit einer Länge von 38 Kilometer und geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 366,2 Mio. Euro (Antrag Mai 2019) Sächsisches Wirtschaftsministerium