Der Blick auf Faschingskostüme hat sich mit der Debatte um kulturelle Aneignung verändert.

Kevin Manygoats vom Volk der Navajo kritisiert das Tragen von "Indianerkostümen" zu Karneval.

Unter dem Motto "I am not a costume!" wurde in Dresden über Faschingskultur aus migrantischer Perspektive diskutiert.

Er will provozieren, Obrigkeiten kritisieren und für eine feste Zeit im Jahr Ausflucht aus dem Alltag bieten. Der Fasching oder Karneval hat in Deutschland Tradition – und das schon seit dem Mittelalter. Besonders seine Kostüme fallen immer wieder in den Blick. Seit dem 19. Jahrhundert dienten sie als Möglichkeit, die Rollen zu wechseln – und prangerten damit Machtverhältnisse an.

Heute kommt ein weiterer Punkt hinzu, sagt der Soziologe Reinhold Sackmann von der Universität Halle. "Fasching oder Karneval ermöglicht uns, in einem wohl abgestimmten Bereich etwas anderes zu machen, ohne dass wir dafür stark riskieren, angemacht zu werden. Denn in diesem Rahmen ist es normal, nicht normal zu sein."

Blick auf Kostüme hat sich verändert

Mit der Debatte um kulturelle Aneignung – zuletzt geführt am Beispiel des Films "Der junge Häuptling Winnetou" – hat sich auch der Blick auf Faschingskostüme verändert. Und mit ihm die Frage, ob Darstellungen als Scheich oder das Indianerkostüm eigentlich verletzend sind.

Kevin Manygoats hat darauf eine klare Antwort. Er lebt seit vielen Jahren in Dresden, ist aber in der Navajo Nation Reservation in Arizona großgeworden und stammt selbst vom Volk der Diné – so bezeichnet sich das Volk der Navajos selbst. "Bei uns ist es kein Kostüm, sondern ein Stück Kleidung", betont er. Für Kinder seien diese Verkleidungen okay, aber bei Erwachsenen lehne er sie ab. Denn "Erwachsene wissen, was sie tun. Das gefällt mir nicht. Das hat nicht viel mit der Kultur zu tun, wenn sie sich beim Fasching betrinken und dabei das Kostüm tragen."

Gespräch über Faschingskultur in Dresden

Manygoats arbeitet mit Kultureinrichtungen wie dem Karl-May-Museum in Radebeul zusammen und betreibt ganz klassisch Bildungsarbeit. An diesem Rosenmontag sitzt er auch auf der Bühne des Montagscafés im Staatsschauspiel Dresden. Die Idee des Abends ist es, in den Austausch zu kommen – eine Expertenrunde, darunter Manygoats, trifft auf Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte. Das Thema ist "Not a Costume" – kein Kostüm – und soll ein offener Raum für Fragen rund um Faschingskultur sein.

Zaev ist auch dabei. Er kommt aus dem Iran und hat gelernt, den deutschen Fasching verstehen: "Ich würde es so sehen, dass sich Menschen für neue Dinge interessieren." Die Menschen würde sich aus Neugier und Interesse verkleiden, sagt er.