Die diesjährige Ausgabe des Theaterfestivals Fast Forward für junge Regie am Staatsschauspiel Dresden könnte die letzte sein. Grund sind die Sparpläne der sächsischen Landesregierung. Die Kulturschaffenden im Freistaat rechnen mit massiven Einschnitten – so auch Charlotte Orti von Havranek. Sie leitet und kuratiert das Fast Forward-Festival und geht davon aus, dass es den Sparplänen zum Opfer fallen wird.

Zwar würde Fast Forward in vier Tagen viel Publikum erreichen, gleichzeitig aber teils sehr kleine Räume bespielen und nur wenig Eintritt verlangen, um Leute anzuziehen, die neugierig seien, etwas Neues kennenzulernen, sagte die Dramaturgin im Gespräch mit MDR KULTUR. "Wir sind kein Wirtschaftsfaktor, was dazu führen wird, dass wir nicht mehr Teil des Programms sein werden, was in Zeiten von Sparmaßnahmen aufrechterhalten wird."