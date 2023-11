Theater-Regienachwuchs trifft sich beim Festival "Fast Foward" in Dresden

Jedes Jahr im November lädt das Staatschauspiel Dresden zum Europäischen Festival für junge Regie "Fast Forward" ein. Damit soll Nachwuchsregisseurinnen und -regisseuren aus ganz Europa die Chance gegeben werden, sich mit ihren Inszenierungen einem größeren Publikum zu präsentieren.

Hauptpreis: Inszenierung am Staatsschauspiel Dresden

Für die diesjährige Ausgabe wurden sieben Künstlerinnen und Künstler ausgewählt: aus Finnland, Belgien, Griechenland, Serbien, Portugal und aus Deutschland. Sie alle stellen sich mit ihren Inszenierungen einer international besetzten Festivaljury, zu der die Theaterkritikerin Valeria Heintges aus Zürich, Žiga Divjak, Regisseur aus Slowenien und 2019 selbst Teilnehmer bei "Fast Forward", weiterhin die belgische Kuratorin und Theaterleiterin Barbara van Lindt sowie der Intendant des Staatsschauspiels Dresden, Joachim Klement, gehören. Bildrechte: Milena Arsenić

Die Jury vergibt am Ende des Festivals einen Preis: die Einladung für eine neue Inszenierung am Staatsschauspiel Dresden. Zudem gibt es eine fünfköpfige Jugendjury, die, wie auch das Publikum, ihre Favoriten auszeichnet.

Theater über Grenzen hinweg

Das Festival "Fast Forward" ist auch für das Publikum keine leichte Sache, wenn nicht gar "Schwerstarbeit". Es handelt sich zumeist um unbekannte Künstlerinnen und Künstler, die am Anfang ihrer Regiekarriere stehen, sich oftmals mit unbekannten Stücken präsentieren und dann auch noch in unterschiedlichsten Sprachen, die während der Aufführung übertitelt werden.

Umso globaler, universeller und damit verständlicher sind 2023 die Geschichten, die beim "Fast Forward"-Festival auf der Bühne erzählt werden. Es sind Themen, die Debatten auslösen, Lebenssituationen, die jede und jeder so oder so ähnlich kennt: Queerness, Klimawandel, Kolonisation oder auch gescheiterte Beziehungen und der Abschied von einem geliebten Menschen. Bildrechte: Maximilian Borchardt

Über den erstarkenden Rechtspopulismus und die Gründe dafür reflektiert zum Beispiel Simon David Zeller zusammen mit seinem Performance-Kollektiv Boys* in Sync in "Second Season". Ausgangspunkt ist für ihn Carl Zuckmayers Komödie "Der fröhliche Weinberg", mit dem der Autor 1925 noch die sich abzeichnende faschistische Gefahr weglachen wollte.

Wiederum wird das Gespräch eines jungen homosexuellen Mannes mit seinen Eltern in "Our Son" des aus Serbien stammenden Patrik Lazićs zu einem intimen Kammerspiel zum Thema Akzeptanz. Bildrechte: Thomas Jean Henri

Der belgische Theatermacher Salim Djaferi fand ausgerechnet mit Victor Klemperers LTI, in dem der Dresdner Literaturwissenschaftler die Tödlichkeit der politischen Phrasen des deutschen Faschismus analysierte, eine wichtige Quelle für sein Stück "Koulounisation". Und Regisseurin Katharina Stoll nimmt Georg Büchners "Woyzeck" zum Anlass, um über den Mord an einer Frau zu sprechen.

Sprungbrett für den Nachwuchs

Eine Teilnahme am "Fast Forward"-Festival bedeutet für die jungen Regisseurinnen und Regisseure, unabhängig von den verliehenen Preisen, dass sie mit ihrer Arbeit europaweit wahrgenommen werden.

Das sei auch die wichtigste Botschaft an das Publikum vor Ort, betont Festivalleiterin Charlotte Orti von Havranek: "Das sind junge Leute, die am Anfang stehen, und die brauchen Publikum und Rückmeldung. Das ist das, was sie interessiert. Und wenn sie zu 'Fast Forward' kommen, zeigen sie meistens das erste Mal eine Arbeit in einem Land, aus dem sie nicht kommen. Und auch diese Begegnung, quasi über Grenzen hinweg, ist etwas, was sehr erkenntnisreich, erfrischend und wichtig ist." Bildrechte: Sebastian Pichler

Gleichzeitig kann das Festival durchaus zum Karriere-Sprungbrett werden, selbst wenn man keinen Preis gewinnt. So werden "Fast Forward"-Teilnehmerinnen und -teilnehmer mit ihren Inszenierungen im Anschluss oftmals zu anderen europäischen Theaterfestivals eingeladen.

Im Fall der Preisträgerin 2022, Laura Kutkaitė aus Litauen, führte die Auszeichnung in Dresden dazu, dass die Regisseurin in ihrem Heimatland plötzlich stärker wahrgenommen wurde. In der kommenden Spielzeit 2023/24 wird sie übrigens ihren "Fast Forward"-Preis einlösen und mit "Judith Shakespeare – Rape and Revenge" ihre erste Produktion am Staatsschauspiel Dresden präsentieren.

Quelle: MDR KULTUR (Grit Krause), Redaktionelle Bearbeitung: op