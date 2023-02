Für die Polizei in Dresden birgt das Gedenken rund um den 13. Februar 2023 noch viele Unbekannte. "Unsere bewährten taktischen Konzepte können wir in diesem Jahr nur bedingt anwenden", sagte Polizeipräsident Lutz Rodig in einer Mitteilung. Wie Rodig weiter mitteilte, führe die Polizeidirektion am Sonnabend und am kommenden Montag "zwei größere Einsätze im Zusammenhang mit zahlreichen Versammlungen durch." Die Ausgangslage sei demnach "nicht mit den Vorjahren vergleichbar", so Rodig. Er verwies zugleich darauf, dass der eigentliche Gedenktag auf einen Montag falle, an dem in Dresden meist auch andere Demonstrationen stattfinden.