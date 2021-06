Auch Porträts berühmter Dresdner und Dresdnerinnen via Bildschirm seien geplant - von Kurfürst August dem Starken bis zu Schauspieler Jan Josef Liefers. Selbst Nervenkitzel sollen möglich sein: Demnach können sich mutige Gäste an einem Seil befestigen lassen und ohne Brüstung auf einer Außenplattform um den Turm laufen. Auch Gastronomie soll es geben, allerdings vor allem am Fuße des Denkmals.



Die Kosten für die Wiederbelebung des Turms werden auf rund 25,6 Millionen Euro beziffert, die Hälfte trägt den Angaben zufolge der Bund. Zusätzliche Kosten fallen für ein Verkehrskonzept an. Die Sanierung soll vier bis fünf Jahre dauern.