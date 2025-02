Unablässig cruised oder besser schlittert einer weißer Subaru über eine verschneite Brachfläche, immer im Kreis, mit Vollgas. Auf einer großen Leinwand kann man dieser wilden Fahrt folgen, ebenso dem gleichförmigen Sound des Motors, der dann aber ganz allmählich in rhythmisierte Geräusche übergeht.

Es handelt sich um klangliche Fundstücke vom ehemaligen Testgelände für Panzer in der Mittelslowakei, wie die Künstlerin Katarína Marková im Gespräch mit MDR KULTUR erklärt. Sie ist ganz in der Nähe aufgewachsen, ohne von der Panzerfabrik zu wissen, auch in der Schule sei nie darüber gesprochen worden. "Erst mit Mitte 20 habe ich erfahren, dass das eine der größten Panzerfabriken im ehemaligen Ostblock war", erzählt sie.