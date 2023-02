Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden ermitteln weiter gegen eine in Sachsen ansässige 66-jährige Ärztin. Sie steht unter dem Verdacht, unrichtige Gesundheitszeugnisse während der Pandemie ausgestellt zu haben. Nach eigenen Angaben schätzen die Behörden den Fall als besonders schwer ein. Derzeit werde in 162 Fällen ermittelt.

"Ihr wird vorgeworfen, seit Beginn der COVID-19-Pandemie gewerbsmäßig sogenannte Gefälligkeitsatteste ausgestellt zu haben, in denen dem jeweiligen Patienten pauschal und zu Unrecht bescheinigt wird, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes kontraindiziert sei, ein unbegrenztes Impfverbot jeglicher Art bestehe oder aus medizinischen Gründen COVID-19-Testungen nur über den Speichel möglich seien", heißt es in einer gemeinsamen Veröffentlichung der Staatsanwaltschaft sowie der Polizeidirektion in Dresden.

In den 162 Fällen soll die Beschuldigte Einnahmen in Höhe von insgesamt etwa 12.500 Euro erzielt haben, sagen die Behörden.

Festnahme und Hausdurchsuchungen am Dienstag

Nun hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dresden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen die Beschuldigte erlassen. Die Frau wurde den Angaben zufolge am Dienstagmorgen festgenommen. Sie soll noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Zugleich wurden heute erneut die Wohnräume der Beschuldigten durchsucht. Dabei wurden laut Polizei Beweise sichergestellt. Dazu gehörten unter anderem ein Mobiltelefon und ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag in Euro.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden und der Polizeidirektion Dresden dauern an und sollen noch einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es.

Ermittlungen und Durchsuchungen schon 2022