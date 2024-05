Ein Mann sitzt nach einem Polizeieinsatz im Dresdner Stadtteil Löbtau in Haft. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Beamten am Samstagabend den Keller und die Wohnung des 52-Jährigen. Ein Zeuge hatte sein im vergangenen Jahr gestohlenes Fahrrad bei ihm wiedererkannt und den Hinweis gegeben.

Die Polizisten fanden das vermisste Fahrrad des Zeugen. Im Keller entdeckten sie zwei weitere gestohlene Fahrräder. In der Wohnung in der Kesselsdorfer Straße stellten sie außerdem 1,2 Kilogramm Crystal Meth, 130 Gramm Cannabis und Waffen sicher. Darunter waren zwei Pistolen, ein Gewehr, eine Armbrust und ein Schwert. Ein untersuchungsrichter veranlasste die Unterbringung in Untersuchungshaft.