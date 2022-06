Sonntagabend rückte ein Tiefdruckgebiet von Norden her in Richtung Sachsen, wodurch die Qualmwolken in den Freistaat gedrückt wurden. Brandgeruch erreichte am Abend auch den Landkreis Bautzen. Treuenbrietzen liegt Luftlinie etwa 100 Kilometer von der sächsischen Landesgrenze entfernt und liegt reichlich 130 Kilometer nordwestlich von Dresden.

Das Feuer in Brandenburg war allerdings nicht das einzige an diesem Wochenende: Auf dem Weißen Hirsch in Dresden hat am Sonntagabend der Dachstuhl eines Seniorenheims gebrannt. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, wurden 16 Menschen in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten musste die Bautzner Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden.