Laut Feuerwehr kommt es in dem Stadtteil zu Verkehrsbehinderungen . Demnach sind die Straße des 17. Juni und die Reisstraße auch am Sonnabendmittag vollständig gesperrt. Es wird darum gebeten, den Brandort an der Straße des 17. Juni/Ecke Reisstraße auch nach dem Löschen zu meiden und großräumig zu umfahren. Nach Angaben der Polizei musste zeitweise auch die Bahnstrecke Dresden-Pirna gesperrt werden.

Am Donnerstagabend hatten mehrere Gebäude der leerstehenden Industriebrache in Flammen gestanden. Im Laufe der Nacht zum Freitag hielt die Feuerwehr die Löscharbeiten zunächst für abgeschlossen. Freitagmorgen gegen drei Uhr gab es eine Durchzündung, das Feuer flammte wieder am Dachstuhl auf. Rauch und Brandgeruch waren bis in die benachbarten Stadtteile und nach Heidenau gedrungen.