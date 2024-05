Am Donnerstagabend hatten mehrere Gebäude der leerstehenden Industriebrache in Flammen gestanden. Im Laufe der Nacht zum Freitag hielt die Feuerwehr die Löscharbeiten zunächst für abgeschlossen. Freitagmorgen gegen drei Uhr gab es eine Durchzündung, das Feuer flammte wieder am Dachstuhl auf. Rauch und Brandgeruch verbreiteten sich im Umland.

Über die Warn-App des Bundes war erstmalig am Freitag um 6:21 Uhr ein Warnhinweis an die Bevölkerung gesendet worden. Nach einer Entwarnung um 8:20 Uhr wiederholte sich die Warnmeldung am Freitagmittag. seitdem wurde mehrfach eine Warnung an die Bevölkerung in einem Umkreis von 500 Metern um die Brandruine abgesetzt. Die gelten nun nicht mehr.