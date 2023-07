Nach einem heftigen Sturm mit Regen war am Mittwoch im Dresdner Stadtteil Kleinzschachwitz ein Baum umgeknickt und gegen ein Haus gefallen.

Nach einem heftigen Sturm mit Regen war am Mittwoch im Dresdner Stadtteil Kleinzschachwitz ein Baum umgeknickt und gegen ein Haus gefallen.

Nach einem heftigen Sturm mit Regen war am Mittwoch im Dresdner Stadtteil Kleinzschachwitz ein Baum umgeknickt und gegen ein Haus gefallen. Bildrechte: Roland Halkasch

Ein kurzes Unwetter mit Sturm, Starkregen und Hagel hat am Mittwochnachmittag in der Region Dresden größere Schäden angerichtet. Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, wurden Bäume entwurzelt, brachen Äste ab und blockierten öffentliche Wege oder hingen in Oberleitungen. Laut Augenzeugen wurden im Stadtteil Kleinzschachwitz mehrere Autos durch Baumkronen beschädigt. Die Dresdner Feuerwehr musste demnach 40 Mal ausrücken. Dabei kamen Motorsägen, Drehleitern und ein Kran zum Einsatz.