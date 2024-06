An der Frauenkirche in Dresden haben am Mittwoch Feuerwehr und Mitglieder der Drohnenstaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) geübt, wie ein Mensch von der Aussichtsplattform in 67 Metern Höhe gerettet werden kann. Weil bis dort hinauf keine Drehleiter reiche, mussten die Einsatzkräfte sich und die zu rettende Person an der Fassade der Kuppel abseilen.