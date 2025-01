In der Nacht zum Mittwoch ist eine beschädigte Gasleitung in Dresden-Bühlau repariert worden. Das bestätigte die Polizei. Dennoch könne es im Berufsverkehr zu Behinderungen kommen. Die Bautzner Landstraße bleibt zwischen zwischen Milkeler Straße und Grundstraße in beiden Fahrtrichtungen vorerst gesperrt.