Bei Bauarbeiten in Dresden-Bühlau ist am Dienstag eine Gasleitung beschädigt worden. Wie die Feuerwehr am Abend über ihren Kanal in den Sozialen Medien mitteilte, strömt im Bereich der Haltestelle Grundstraße/Bautzner Landstraße Gas aus. Der Energieversorger sei vor Ort und arbeite an der Reparatur. Es bestehe keine Explosionsgefahr. Dennoch werden die Häuser in 250 Metern Umkreis evakuiert.