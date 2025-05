An das letzte Kino in Bernsdorf, einer Kleinstadt im Landkreis Bautzen, erinnern sich nur noch die Älteren im Ort. Doch gemeinsame Kinoerlebnisse wurden lange vermisst. So begann Katrin Klein, Mitarbeiterin im Mehrgenerationenhaus, zu recherchieren und stieß auf "Film.Land.Sachsen". Das Projekt unterstützt Akteurinnen und Akteure jenseits der großen Städte, selbst zur Filmvorführerin, zum Filmvorführer zu werden.

Da das Mehrgenerationenhaus technisch nicht für Kinoveranstaltungen ausgestattet sei, erzählt Klein bei MDR KULTUR, habe der Verein sämtliche Technik inklusive Techniker mitgebracht, nur den Film habe man selbst besorgt. Und so gab es in Bernsheim bereits das Frühstückskino für Senioren, das Lümmelkino für Kinder und Open-Air-Filmvorführungen im Garten mit "Gundermann" – passend zum Lausitzer Bergbaurevier.

Film ist einfach auch so ein niedrigschwelliger Einstieg in Kultur, ist ein Diskursmotor, der Menschen ins Gespräch bringt und es ist ein Ort der Begegnung.

2019 startete "Film.Land.Sachsen" mit 16 Veranstaltungen in acht Orten. Im vergangenen Jahr waren es 112 Filmvorführungen an 54 Orten. Hinzu kommen zahlreiche Workshops für Vereine, Gemeinden und Engagierte, in denen sie in Sachen Vorführrechte, Programmauswahl und Marketing fit gemacht wurden.