Jahrzehntelang arbeitete er für das DDR-Fernsehen und wechselte später in die Selbstständigkeit. Dadurch war es für ihn möglich, die Dresdner Kulturszene jenseits von ideologischen Zwängen der DDR zu thematisieren. So produzierte er Dokumentationen zu Caspar David Friedrich in Dresden oder dem Grünen Gewölbe. Auch kritischen Themen der Stadtgeschichte nahm er sich an und produzierte Dokumentationen über das sogenannte Judenlager am Heller oder die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

