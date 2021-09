Was wird denn da gedreht? - Cate Blanchett spielt die Hauptrolle in "TÁR", einer Produktion von Focus Features und Universal Pictures International in Zusammenarbeit mit X Filme International.

- Darin geht es um die erste Frau, die jemals als Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters eingeladen wurde.

- Mit dabei sind auch die Schauspielerinnen Nina Hoss und Noémie Merlant. Regie führt der dreimalige Oscar-nominierte Filmemacher Todd Field.

- Die Filmmusik wird von der Grammy-Gewinnerin Hildur Guðnadóttir komponiert. Sie war die erste Komponistin, die einen Oscar, einen Golden Globe und einen BAFTA Award für die beste Filmmusik gewonnen hat.



Quelle: Philharmonie Dresden