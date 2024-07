Aktion Filmnächte am Elbufer in Dresden akzeptieren einmalig DDR-Mark

Tatsächlich war ein Stollen in Halberstadt in Sachsen-Anhalt nach Einführung der D-Mark zum Milliardengrab für DDR-Geldscheine geworden. Sie sollten dort verrotten. Als 2001 auf dem Sammlermarkt druckfrische DDR-Scheine auftauchten, die nie in Umlauf gelangt waren, wurde den Behörden das Versteck zu unsicher. Die zuständige Kreditanstalt für Wiederaufbau ließ das Geld in eine Abfallbeseitigungsanlage transportieren und dort verbrennen.