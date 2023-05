Während die Filmnächte in Chemnitz in diesem Jahr ausfallen, starten die Filmnächte am Elbufer in Dresden in diesem Sommer am 22. Juni. Bis zum 27. August erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Blockbustern, Previews und Premieren. Dabei flimmern insgesamt 81 Filme über die nach Angaben der Organisatoren "größte mobile Leinwand Europas". Darunter sind Filme wie "Die Rumba Therapie" zur Eröffnung, der oscar-prämierte Film "Tár", der auch in Dresden gedreht wurde, und "Roter Himmel".