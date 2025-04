André Hußner ist ein Exot. Denn er ist ein Mann in einem Beruf, der immer noch als weiblich geprägt gilt. Seit einigen Jahren arbeitet der 25-Jährige in einem Dresdner Gartenmarkt als Florist. Obwohl er manchmal auf Vorurteile gestoßen ist, hat ihn das nie interessiert. "Es gab früher KlassenkameradInnen, die gesagt haben, dass das ja eher ein Frauenberuf sei. Aber das spielte für mich keine Rolle. Für mich war nur entscheidend, dass es mir Spaß macht", sagt André Hußner, wenn er an die Zeit zurückdenkt.