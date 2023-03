Schon seit 2018 wird von Leipzig aus der Saarbrücker Regional-Airport überwacht. Und seit fast einem Jahr auch der Erfurter. Für die Lotsen am Leipziger Flughafen ist die Überwachung eines fremden Flughafens also tatsächlich nichts Neues. So wie in Saarbrücken und Erfurt sollen nun auch in Dresden hochauflösende Video- und Infrarot-Kameras installiert werden. Diese werden live 360-Grad-Bilder nach Leipzig senden. Und zwar in 3D. Die Kameras lassen sich schwenken und Details heranzoomen.