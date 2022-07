Zwei Sachsen im Alter von 69 und 80 Jahren sind bei einem Flugzeugabsturz in Niederbayern ums Leben gekommen. Das abgestürzte Ultraleichtflugzeug sei in einem Waldgebiet bei Neureichenau im Landkreis Freyung-Grafenau gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Piloten handelt es sich um den 69 Jahre alten Chef des Vereins Dresdner Fernsehturm e.V., Eberhard Mittag. Das hat die Staatsanwaltschaft in Passau bestätigt. Zur Identität des zweiten Verunglückten konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Die Männer waren am Dienstagvormittag in Dresden gestartet um nach Wels in Österreich zu fliegen. Da die Angehörigen Stunden später keinen Kontakt mehr zu den Beiden hatte, alarmierten sie die Polizei. Die Beamten veranlassten dann eine Handyortung. Die zeigte dann den Ortsteil Altreichenau im Bayerischen Wald an. Daraufhin startete die dortige Polizei mit Kräften der Bergwacht, der Feuerwehr und einer Rettungshundestaffel eine große Suchaktion, auch ein Polizeihubschrauber war beteiligt. In einem dicht bewaldeten Gebiet konnte das Flugzeug dann nach Mitternacht entdeckt werden.