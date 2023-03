Die frühere AfD-Parteichefin Frauke Petry hat einen vor Gericht ausgehandelten Vergleich mit einer "Spiegel"-Journalistin widerrufen. Das teilte ein Sprecher des Oberlandesgerichtes Dresden MDR SACHSEN mit. Damit wird am kommenden Dienstag nun doch ein Urteil gesprochen werden müssen. Petry hatte die Journalistin Melanie Amann verklagt, weil sie sich durch Passagen in deren Buch über die AfD in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt sieht. Ihr würde darin eine Nähe zu Extremisten unterstellt.