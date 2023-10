Bildrechte: MDR/L. Müller

Schwimmbäder Finanziell ausgetrocknet: Bäder in und um Dresden mit unklarer Zukunft

28. Oktober 2023, 12:00 Uhr

Die angespannte Kassenlage vieler Kommunen und Gemeinden in Sachsen bestimmt auch über die Zukunft der Schwimmbäder mit. Auch in und um Dresden fehlt das Geld für eine nötige Sanierung oder die Modernisierung von mehreren Bädern. In einigen Fällen haben die Badefans eine Petition gestartet, um bei den Entscheidungsträgern in den Rathäusern für ihr Lieblingsbad zu kämpfen. 2024 wird für mehrere Bäder zum Entscheidungsjahr für deren Existenz.