Am Amtsgericht Pirna ist am Dienstag Anklage gegen zehn Teilnehmer einer mutmaßlichen rechtsextremen Feier in der Sächsischen Schweiz am Himmelfahrtstag 2020 erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft den Deutschen im Alter zwischen 37 und 48 Jahren unter anderem Landfriedensbruch, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gefährliche Körperverletzung vor.