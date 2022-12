Laut Anklage fuhr der Beschuldigte am 17. September 2021 gegen 20:30 Uhr mit seinem Sattelzug aus Dresden kommend auf den Autobahnparkplatz der A17 "Am Heidenholz" bei Bad Gottleuba-Berggießhübel. Dabei blieb der Lkw-Fahrer mit dem Auflieger seines Sattelzuges an einem Auflieger des bereits geparkten Trucks eines 45 Jahre alten Rumänen hängen. Dieser Auflieger wiederum wurde gegen einen weiteren Truck gedrückt. Der 45-Jährige befand sich in diesem Moment zwischen den Fahrzeugen und wurde durch das Zusammenschieben eingeklemmt und tödlich verletzt.

Auf dem Parkplatz "Am Heidenholz" hatte sich vor einem Jahr ein tödlicher Unfall ereignet. Bildrechte: Marko Förster