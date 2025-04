Ein Mitarbeiter einer Straßenmeisterei ist in der Nähe von Glashütte im Osterzgebirge tödlich verunglückt. Die Polizei Dresden bestätigte den Arbeitsunfall.

Nach Informationen von MDR SACHSEN wollte der Mitarbeiter am Freitagvormittag an der Verbindungsstraße zwischen Döbra bei Liebstadt und Börnchen nahe Glashütte einen Wurzelballen von einem Hang auf einen Lkw laden. Dabei soll sich der Ballen, an dem noch starke Holzstümpfe herausragte, gelöst und den Mann erfasst haben. Kollegen und Rettungskräfte eilten dem eingeklemmten Arbeiter zu Hilfe. Doch der Notarzt habe nur noch den Tod des 53-Jährigen feststellen können, hieß es. Die zuständige Landesdirektion und die Kirminalpolizei untersuchen den Unfallhergang.