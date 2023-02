Bei einem Arbeitsunfall im Steinbruch Friedrichswalde-Ottendorf bei Pirna ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 27 Jahre alte Mann starb bei einem Arbeitsunfall am Montagvormittag. Er war im Trichter eines Befüll-Silos verschüttet worden, sagte eine Sprecherin der Landesdirektion Sachsen am Dienstag. Als er geborgen wurde, sei er bereits tot gewesen. Zum Unfallhergang konnte die Sprecherin der Landesdirektion am Dienstag zunächst keine Auskunft geben. Die Kriminalpolizei ermittele demnach zum Hergang des Unglücks "in alle Richtungen".