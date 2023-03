Per Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde ein Notarzt eingeflogen, um den Verunglückten aus dem Silo zu retten. Doch jede Hilfe kam am Montag zu spät.

Demnach stand am Förderband ein 37 Jahre alter Mitarbeiter, der durch das schnell anlaufende Band hinfiel, in Richtung eines Befüll-Silo gezogen wurde und in einen Trichter hineinstürzte. "Dort wurde er von nachrückendem Schüttgut übergossen und verstarb noch an der Unfallstelle", so die Staatsanwaltschaft.