Sächsische Schweiz Aufräumarbeiten im Nationalpark spätestens ab August

Bis August sollen die Behörden nach Vorstellung von Kretschmer die notwendigen Genehmigungen vorlegen, um dann rasch mit den Aufräum- und Fällarbeiten beginnen zu können. Zudem schlug der Bergsteigerbund ein Monitoringsystem am Wegenetz vor, das dafür sorgt, dass gefährdete Bäume entlang der Wanderwege außerhalb der Brut- und Vegetationszeit schon eher gefällt werden.

"Der Borkenkäfer hat extrem zugeschlagen", sagte der Regierungschef bei seinem Besuch in Bad Schandau. Sachsenforst und Nationalparkverwaltung hätten viel unternommen, um die Wege freizuschneiden. Sie seien aber nicht an jeder Stelle hinterhergekommen. Daher gebe es mancherorts ein Betretungsverbot.

Zuvor hatten sich Landrat Michael Geisler, mehrere Bürgermeister der Region sowie der Tourismusverband Sächsische Schweiz und der Sächsische Bergsteigerbund in einem Brief an Kretschmer gewandt. Sie sorgen sich um die Zukunft des Elbsandsteingebirges als Tourismusregion.