Unbekannte Täter haben am späten Mittwochabend in Freital ein Mehrfamilienhaus mit einer Gasdruckwaffe beschossen. Mehrere Projektile hätten die Außenjalousie eines offenstehenden Fensters durchschlagen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein siebenjähriger Junge und ein 13 Jahre altes Mädchen seien leicht verletzt worden, als der Mieter der beschossenen Wohnung daraufhin eine Schreckschusspistole mit Reizgasmunition in der Wohnung abfeuerte. Die Polizei ermittelt nun gegen die Unbekannten wegen gefährlicher Körperverletzung. Welche Hintergründe der Vorfall hat, ist den Angaben zufolge derzeit noch unklar.