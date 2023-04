Am Karfreitagvormittag könnten sich Anwohner in Bad Schandau über Knattern und Qualm wundern. Denn ab 10 Uhr treffen sich Simson-Fahrerinnen und-fahrer und Besitzer anderer DDR-Marken zur 2. Kohlihall-Ausfahrt an einem Discounter in der Dresdner Straße. Start ist eine halbe Stunde später. Im vorigen Jahr waren mehr als 200 Mopedfahrer zum Treff gekommen. An diesem Freitag rechnen die Veranstalter mit bis zu 350 Teilnehmenden.