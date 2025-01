Eine neue Dauerausstellung in der Sächsischen Schweiz lädt zur meditativen Begegnung mit dem Maler Caspar David Friedrich (1774-1840) ein. Unter dem Titel "CDFriedrich inspiriert" zeigt sie ab Sonnabend in Bad Schandau raumfüllende Videoprojektionen, teilte das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst am Freitag mit.