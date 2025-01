Auf der B170 in Bahretal sind zwei Frauen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte eine 36-Jährige am Montagmorgen auf der winterglatten Straße zwischen der Autobahnabfahrt Bahretal uund Cotta die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Auto zusammen. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro.