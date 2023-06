Auf der Staatsstraße 173 sind am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Auf der Staatsstraße 173 sind am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Auf der Staatsstraße 173 sind am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Bildrechte: Marko Förster

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstagabend auf der Staatsstraße 173 bei Dohma zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 58 Jahre alter Mann kurz vor 19 Uhr auf der Straße zwischen Cotta und Pirna. In einer Linkskurve sei er mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Bäumen kollidiert. Der Fahrer und sein 27 Jahre alter Beifahrer verstarben noch an der Unfallstelle.