Der Kontrast könnte kaum größer sein: In Afghanistan schraubte Hamid Amiry noch an Motorrädern, heute kümmert er sich in Bad Gottleuba im Osterzgebirge um Kälber. Hamid Amiry ist bei der Agrargenossenschaft "Weideland" im sächsischen Bad Gottleuba als Tierpfleger tätig - und das mit großer Hingabe.