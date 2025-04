Sperrung, Belastungstest, Neubau Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Brücke in Bad Schandau

Die Elbbrücke in Bad Schandau war am 7. November nach einer Sonderprüfung überraschend aus Sicherheitsgründen für sämtlichen Verkehr gesperrt worden. Da die Brücke in Bad Schandau zu DDR-Zeiten unmittelbar nach der Carolabrücke aus Spannbeton errichtet wurde, ist sie ähnlich gefährdet für sogenannte Spannungsrisskorrosion, die in Dresden als Einsturzursache gilt. Dabei kann das Material spontan versagen. Die Brücke in Bad Schandau wurde 1977 gebaut und zuletzt von 2001 bis 2003 instandgesetzt.