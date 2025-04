Ob die Brücke wieder geöffnet werden kann, soll am 10. April bekanntgegeben werden. Derzeit würden die Daten noch ausgewertet, so das Landesamt. "Bei einem positiven Ausgang soll die Elbbrücke schnellstmöglich wieder für den Verkehr freigegeben werden", heißt es in einer Mitteilung des Landesamtes. Deshalb beginne bereits am Sonnabend ein Verkehrssicherungsunternehmen mit der Einrichtung einer möglichen Verkehrsführung.