Da Linienbusse dieses Gewicht überschreiten, bleibt allerdings der Busverkehr weiterhin geteilt. Laut dem Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE) verkehren die Linien 241 und 252 weiter auf separaten Abschnitten beidseits der Elbe. Die im Frühjahr eingeführte Fähre werde weiter im Halbstundentakt die Elbbrücke mit dem Nationalpark-Bahnhof verbinden. Allerdings sei diese Fahrt in Zukunft nicht mehr kostenlos, so das Unternehmen.

Mit der Brückenöffnung wird laut RVSOE außerdem das Parken in der Brückenschleife untersagt. Der Parkplatz am Nationalpark-Bahnhof sei dann wieder kostenfrei nutzbar.

Die Elbbrücke in Bad Schandau war am 7. November vergangenen Jahres überraschend aus Sicherheitsgründen für sämtlichen Verkehr gesperrt worden. Das hatte erhebliche Einschränkungen zur Folge, denn die nächste Brücke für den Straßenverkehr quert 20 Kilometer entfernt in Pirna die Elbe.