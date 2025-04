Elbbrücke in Bad Schandau wieder offen: Neubau dennoch notwendig

Bürgermeister Thomas Kunack zeigte sich erleichtert. "Heute fällt im Privaten wie im Gewerblichen ein ganzes Stück Last von den Schultern", sagte er am Vormittag bei einer Pressekonferenz in Dresden. Er bedankte sich bei den Menschen vor Ort, die die herausfordernde Situation in den vergangenen Wochen mitgetragen hätten. Für die Region seien die vergangenen 155 Tage eine Mammutaufgabe gewesen.