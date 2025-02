Neue Messungen an der Elbbrücke in Bad Schandau sollen schnelleren Aufschluss über deren Zustand geben. Darüber informierte Sachsens Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) am Freitag in Dresden. Demnach will das Team um Brückenexperte Steffen Marx demnächst Sensoren installieren, um Spannstahlbrüche in der Brücke zu erkennen.