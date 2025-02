An der gesperrten Elbbrücke in Bad Schandau werden derzeit 50 Sensoren angebracht, die mit Mikrofonen versehen sind. So können Spanndrahtbrüche festgestellt werden, erklärte Lars Rossmann vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr im MDR-Interview.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert