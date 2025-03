Wegen gesperrter Elbbrücke Bad Schandau richtet Sonderparkplätze für Pendler ein

Ab Ende März wird es in Bad Schandau wegen der gesperrten Elbbrücke Sonderparkplätze für Pendler geben. Das teilte die Stadt mit. Es seien bereits 500 Parkkarten ausgestellt worden. Die Karten kosteten einmalig 20 Euro. "Ab 31. März werden wir die Parkplätze ausweisen. Am Nationalpark, auf dem jetzigen P+R-Parkplatz, stehen 118 Parkplätze zur Verfügung und auf der rechtselbischen Seite, sprich in Bad Schandau, sind das 131 Parkplätze", erklärte Bürgermeister Thomas Kunack im Gespräch mit MDR SACHSEN.