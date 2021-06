Der Badesee Birkwitz bei Pirna ist einer der drei saubersten Seen in Sachsen. Beste Noten für die Wasserqualität hat die Europäische Umweltagentur (EEA) unlängst vergeben. Für die Prüfer war der Wasserstand kein Thema, aber Anwohner und Badegäste ärgerten sich mehrere Jahre lang über sinkende Pegel an der Badestelle. 2020 war der um knapp zwei Meter gesunken . Anwohner und Lokalpolitiker kritisierten die Kieswerke Borsberg. Die pumpen aus dem Gewässer jährlich mehrere hunderttausend Kubikmeter Wasser als Waschwasser zur Kiesreinigung. Das soll im Juli 2021 enden. "Wir haben besprochen, dass ab Juli aus Birkwitz kein Wasser mehr zur Kiesspülung entnommen wird", sagte der Ortsvorsteher Dieter Fuchs (Freie Wähler - Wir für Pirna).

Gegenüber der Badestelle gehören dem Kieswerk noch Abbauflächen mit Berechtigungen zum Kiesabbau. An der Stelle, an der früher eine Aufbereitungsanlage stand, soll noch einmal Kies abgebaut werden, Restauskiesung in Fachkreisen genannt. "Das werden keine Riesenmengen. Der Abbau reicht vielleicht für ein halbes Jahr", sagte Kieswerksvertreter Erben. Die Badegäste gegenüber am Gewässer soll "das nicht tangieren, weil dazwischen ein kleiner Damm stehen bleiben muss".