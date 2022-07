Baustellen-Termin Neue Bastei-Aussicht in der Sächsischen Schweiz auf der Zielgeraden

Der neue schwebende Aussichtssteg an der berühmten Bastei in der Sächsischen Schweiz wird Ende des Jahres fertiggestellt. Das teilte der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) am Freitag bei einem Vor-Ort-Termin mit. "Die Arbeiten laufen nach Plan, die Betonagen sind abgeschlossen und der Steg ausgeschalt", sagte ein SIB-Sprecher.