Eine Frau aus Dresden ist bereits am Sonntagabend von der Basteibrücke in der Sächsischen Schweiz gestürzt. Wie die Bergwacht Bad Schandau mitteilte, fiel die 38 Jahre alte Frau aus bislang unbekannten Gründen über eine Brüstung etwa 30 bis 35 Meter in die Tiefe. Andere Ausflugsgäste hatten die Hilferufe der Frau gehört und alarmierten den Notruf.