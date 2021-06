39.300 Menschen leben in Pirna an der Elbe, jedes Jahr ziehen 100 bis 200 Menschen hinzu. Für Ein- und Zweifamilienhäuser wurden im Stadtgebiet hunderte Lücken ausgemacht.

39.300 Menschen leben in Pirna an der Elbe, jedes Jahr ziehen 100 bis 200 Menschen hinzu. Für Ein- und Zweifamilienhäuser wurden im Stadtgebiet hunderte Lücken ausgemacht.

39.300 Menschen leben in Pirna an der Elbe, jedes Jahr ziehen 100 bis 200 Menschen hinzu. Für Ein- und Zweifamilienhäuser wurden im Stadtgebiet hunderte Lücken ausgemacht. Bildrechte: IMAGO / Shotshop

2013 hatte ein Student der TU Dresden in seiner Studienarbeit die Baulücken erfasst. Nach Worten der Pirnaer Stadtentwickler ging es dabei um Lücken, die vor dem Ersten Weltkrieg und zu DDR-Zeiten entstanden, um fehlende Eckbebauungen in der Innenstadt, in den Ortsteilen und Randgebieten. Aber auch um große Gärten, Wiesen und Grundstücke, die ungenutzt waren oder statt mit erlaubter Wohnbebauung nur Garagen oder Schuppen aufwiesen. Die Informationen seien im Katasteramt mit vorhandenen Daten zu Info-Paketen als Service für Bauwillige zusammengefasst worden.

Trotz der Lückenschlüsse mit Einfamilienhäusern blickt die Stadtverwaltung auch auf Lücken, in die Mehrfamilienhäuser gebaut werden müssten, beispielsweise in der Schloßstraße oder Maxim-Gorki-Straße. "Es gibt Bestandsgebäude, die dringend saniert werden müssten. Das richtet sich an Projektentwickler und Bauherrengemeinschaften", meinte Steffen Möhrs mit Blick auf das alte Krankenhausareal, das Schloß Rottwerndorf oder Einzelimmobilien in der Maxim-Gorki-Straße.