Offenbar erwartet die Deutsche Bahn Verspätungen durch die dicht belegten Gleise. So heißt es vom VVO: "Um den Fahrplan der S-Bahn S1 trotz der Bauarbeiten stabil zu halten und um mögliche Verspätungen auszugleichen, enden die Züge zwischen 6 Uhr und 20 Uhr bereits in Meißen Altstadt." Fahrgäste sollen für die Fahrt bis Meißen-Triebischtal die Buslinien C und 418 zu nutzen.

Von den Bauarbeiten ist auch der Eilzug RE20 - der "Wanderexpress Bohemica" - betroffen. Dessen Fahrplan werde um einige Minuten angepasst, hieß es. Der Zug von Dresden nach Litoměřice (Leitmeritz) fährt an Wochenenden und startet am 29. März in die Saison. Der Eilzug RE19, der an Wochenenden Ausflügler von Dresden nach Altenberg bringt, soll hingegen ohne Änderungen fahren, hieß es auf Nachfrage vom VVO.



Erst Ende Februar bis Anfang März waren die S-Bahn-Gleise wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Bahn hatte Schwellen ausgetauscht. Die S-Bahnen fuhren über die Fernbahngleise und konnten die meisten Haltepunkte zwischen Dresden und Pirna nicht bedienen. Die Bahnstrecke zwischen Dresden und Pirna ist viergleisig: auf zwei Gleisen fahren üblicherweise S-Bahnen, auf zwei Gleisen ohne Bahnsteige die Fern- und Güterzüge.